Caner tribünde
6 maç ceza alan Caner Erkin'i Teknik Direktör Şenol Güneş, Monaco maçı kadrosuna almayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine önceki günkü idmanda yer almayan Caner'in kadro dışı kaldığı iddiaları ortaya atılmış, ancak Güneş'ten izin aldığı ortaya çıkmıştı. Milli sol bek Vodafone Park'a geldi ve arkadaşlarını tribünden destekledi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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