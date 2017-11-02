 'Caner kararı teknik' – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'Caner kararı teknik'

    'Caner kararı teknik'

    Süper Lig'de 6 maç ceza alan ve ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi sınavında maç kadrosuna almadığı Caner Erkin, 90 dakikayı tribünden takip etti.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner için "Kadro dışı kaldığına dair bir şey yok. Caner, çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Kadro geniş ve teknik konu olabilir. Caner de asla kadro dışı olamaz. Benim oyuncumu kimse günah keçisi yapmasın" diye konuştu.

    Tek tek kutladı
    90 dakikayı tribünde izleyen Caner Erkin, son düdüğün ardından soyunma odası koridorunda takım arkadaşlarını tek tek tebrik etti.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Caner kararı teknik' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.