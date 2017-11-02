'Caner kararı teknik'
Süper Lig'de 6 maç ceza alan ve ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi sınavında maç kadrosuna almadığı Caner Erkin, 90 dakikayı tribünden takip etti.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner için "Kadro dışı kaldığına dair bir şey yok. Caner, çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Kadro geniş ve teknik konu olabilir. Caner de asla kadro dışı olamaz. Benim oyuncumu kimse günah keçisi yapmasın" diye konuştu.
Tek tek kutladı
90 dakikayı tribünde izleyen Caner Erkin, son düdüğün ardından soyunma odası koridorunda takım arkadaşlarını tek tek tebrik etti.
Tek tek kutladı
90 dakikayı tribünde izleyen Caner Erkin, son düdüğün ardından soyunma odası koridorunda takım arkadaşlarını tek tek tebrik etti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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