Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Göztepe maçında...

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Dusko Tosic'in sol uyluk arka adalesinde (Biceps), Atiba Hutchinson'ın sol uyluk arka adalesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adale zarında (Lateral Gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama, Gökhan Gönül'ün ise sağ diz kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.



Siyah-beyazlı oyuncuların tedavisine başlandığını ve tedaviye verecekleri cevaba göre Süper Lig'de 5 Kasım Pazar günkü Göztepe maçında oynayıp oynamayacaklarının kararlaştırılacağı bildirildi.



İşte o açıklama: "Futbol Takımımızın dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncularımızdan; Dusko Tosic'in sol uyluk arka adelesinde (Biceps) ve Atiba Hutchinson'un sol uyluk arka adelesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adele zarında (lateral gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama ve Gökhan Gönül'ün sağ diz kapsülde gerilme tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından dün geceden itibaren başlanılmıştır. Oyuncularımızın son durumuna, tedaviye verecekleri cevaba göre maç saatinde karar verilecektir" denildi.