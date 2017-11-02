Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Göztepe maçında...
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında Monaco ile oynanan maçta sakatlanan oyuncularının durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Dusko Tosic'in sol uyluk arka adalesinde (Biceps), Atiba Hutchinson'ın sol uyluk arka adalesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adale zarında (Lateral Gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama, Gökhan Gönül'ün ise sağ diz kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlı oyuncuların tedavisine başlandığını ve tedaviye verecekleri cevaba göre Süper Lig'de 5 Kasım Pazar günkü Göztepe maçında oynayıp oynamayacaklarının kararlaştırılacağı bildirildi.
İşte o açıklama: "Futbol Takımımızın dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncularımızdan; Dusko Tosic'in sol uyluk arka adelesinde (Biceps) ve Atiba Hutchinson'un sol uyluk arka adelesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adele zarında (lateral gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama ve Gökhan Gönül'ün sağ diz kapsülde gerilme tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından dün geceden itibaren başlanılmıştır. Oyuncularımızın son durumuna, tedaviye verecekleri cevaba göre maç saatinde karar verilecektir" denildi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:26
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Defansı nasıl toparladı görün bakın
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Orkestra şefi...........
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 5
Yorum
Cl efendisi Fb Galatasaray Fb nin CL de daha başarılı olmuş olmasını matematiksel bir gerçek dahi olsa kabul etmekte zorlanıyor. Bjk nin 11 i geçer gibi.
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Göztepe maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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