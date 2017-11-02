Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Beşiktaş'ta 4 futbolcu Monaco maçında sakatlık yaşadı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü haftasında oynadığı Monaco maçında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic, maçın ardından hastaneye gitti.
Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçta siyah-beyazlı takımda dört sakatlık birden yaşandı. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic sakatlanarak maç sonu hastaneye gitmek zorunda kaldı. Yıldız futbolcuların durumu, MR sonuçlarının ardından belli olacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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