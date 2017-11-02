 Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

    Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda Monaco karşısında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların ise pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın, duran top, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

    Sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic ise antrenmanda yer almadı.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:22
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