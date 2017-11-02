Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda Monaco karşısında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların ise pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın, duran top, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.
Sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic ise antrenmanda yer almadı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:22
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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