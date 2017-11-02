Barça scoutları Vodafone Park’ta
BEŞİKTAŞ'ın Monaco'yu ağırladığı maçta birçok ülkeden ve farklı takımdan scoutlar karşılaşmayı takip etti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, Arsenal ve Barcelona scoutları, zorlu maçı tribünden izledi. Bu üç kulübün ortak ilgisinin Monaco'nun Fransız yıldızı Thomas Lemar olduğu öğrenilirken; Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Oğuzhan ve Talisca'nın da takip edilen isimler arasında yer aldığı belirtildi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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