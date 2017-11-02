 Barça scoutları Vodafone Park’ta – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Barça scoutları Vodafone Park’ta

    Barça scoutları Vodafone Park’ta
    BEŞİKTAŞ'ın Monaco'yu ağırladığı maçta birçok ülkeden ve farklı takımdan scoutlar karşılaşmayı takip etti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, Arsenal ve Barcelona scoutları, zorlu maçı tribünden izledi. Bu üç kulübün ortak ilgisinin Monaco'nun Fransız yıldızı Thomas Lemar olduğu öğrenilirken; Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Oğuzhan ve Talisca'nın da takip edilen isimler arasında yer aldığı belirtildi.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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