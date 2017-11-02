Avrupa taraftar görsün

Monaco karşısında tribünleri tamamen dolduran Siyah-beyazlılar, maçın başından sonuna kadar Vodafone Park’ı tezahüratlar ve ıslıklarla inletti

Beşiktaşlı taraftarlar, Monaco karşısında tribünleri alev alev yaktı. Stadı tamamen dolduran siyah- beyazlılar, karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağırdıktan sonra rakibe korku veren, panikleten, ayakları titreten tezahüratlarına başladı. Bu durum maç sonuna kadar aralıksız sürerken kulakları sağır eden tezahüratlardan maçı izleyenler arasında bulunan ünlü İtalyan muhabiri Tancredi Palmeri'yi de oldukça etkilendi. Palmeri bu durumu, Twitter'daki takipçileriyle paylaştı. İtalyan gazeteci, "Vodafone Park'taki gürültü inanılmaz. Üstelik sadece gürültü yok. Bu gürültü ve yüksek sesin yanında Beşiktaş da çok iyi oynuyor" diye yazdı. Bu paylaşım dünyanın her yerinden büyük beğeni aldı.



ÇİFTE DALYA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına estiren Beşiktaş için Monaco maçının ayrı bir anlamı vardı. Siyah-beyazlı ekip, dün akşam ki karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarında 200. maçını çıktı ve ikinci kez "Dalya" dedi. Kartal Ayrıca Avrupa kupalarında 100. iç saha maçını da oynadı.



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