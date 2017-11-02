 Almanlar’dan tıkaç uyarısı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Almanlar’dan tıkaç uyarısı

    Almanlar’dan tıkaç uyarısı
    MÜCADELE öncesinde Beşiktaş'ın rakiplerinin taraftar sayfaları sosyal medyada gündeme oturan paylaşımlarda bulundu. Leipzig 'in Twitter 'daki bir taraftar sayfası, "AS Monaco, Vodafone Park 'a giderken kulak tıkacı almayı unutmayın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu tavsiyeye Monaco taraftarlarından yanıt gecikmedi. Monaco taraftarları, paylaşıma "Teşekkürler Leipzig, aldık" şeklinde yanıt verdi. Beşiktaş-Leipzig maçında Alman ekibinin forveti Timo Werner, kulaklarna tıkaç tıkamış, ardından oyunu terk etmişti.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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