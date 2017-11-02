Adriano çıldırttı

Monaco karşısında ilk yarı birçok pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, buna karşılık kalesinde talihsiz bir gol gördü. Mücadelenin 45+1 dakikasında Adriano'nun yaptığı basit top kaybı sonrası, ceza sahası yayının üzerinde Lopes yaptığı vuruşla Fabri'yi mağlup etti. Bu gol taraftarların büyük tepkisini çekti.