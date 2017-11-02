 Adriano çıldırttı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Adriano çıldırttı

    Adriano çıldırttı
    Monaco karşısında ilk yarı birçok pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, buna karşılık kalesinde talihsiz bir gol gördü. Mücadelenin 45+1 dakikasında Adriano'nun yaptığı basit top kaybı sonrası, ceza sahası yayının üzerinde Lopes yaptığı vuruşla Fabri'yi mağlup etti. Bu gol taraftarların büyük tepkisini çekti.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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