Adriano çıldırttı
Monaco karşısında ilk yarı birçok pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, buna karşılık kalesinde talihsiz bir gol gördü. Mücadelenin 45+1 dakikasında Adriano'nun yaptığı basit top kaybı sonrası, ceza sahası yayının üzerinde Lopes yaptığı vuruşla Fabri'yi mağlup etti. Bu gol taraftarların büyük tepkisini çekti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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