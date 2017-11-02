 175 milyon TL Kartal'ın kasasında – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    175 milyon TL Kartal'ın kasasında

    175 milyon TL Kartal'ın kasasında

    UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Monaco ile 1-1 berabere kalarak 10 puanla birinci sırada yer alan , 39.7 milyon Euro yani 175 milyon TL’yi resmen kasasına koydu. Kartal, son 16’ya kaldıktan sonra ise bu rakam 200 milyon TL barajını geçecek.

    Devler Ligi'nde ortaya koyduğu mücadele ile göğsümüzü kabartan Siyah- Beyazlılar, sergilediği performansın karşılığını da fazlasıyla alıyor. Öyle ki , dün Monaco ile berabere kalarak 500 bin Euro'luk başarı primini hak ederken, toplam kazancını 39.7 milyon Euro'ya (175 milyon TL) çıkarttı. 175 milyon TL'lik müthiş geliri resmen kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, gruptan çıkması halinde 6 milyon Euro'luk son 16 primini alacak. 200 milyon TL barajını geçmesine kesin gözle bakılan Kartal, galibiyetlerle birlikte bu rakamı artırabilir.

    Rekoru geliştiremedi

    Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olan Beşiktaş, dün bu rekoru geliştirme fırsatını geri çevirdi. İkinci yarıda Babel ve Quaresma ile net fırsatları harcayan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen 10 puanla hâlâ zirvede ve grubun net favorisi.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    175 milyon TL Kartal'ın kasasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.