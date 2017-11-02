175 milyon TL Kartal'ın kasasında
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Monaco ile 1-1 berabere kalarak 10 puanla birinci sırada yer alan Beşiktaş, 39.7 milyon Euro yani 175 milyon TL’yi resmen kasasına koydu. Kartal, son 16’ya kaldıktan sonra ise bu rakam 200 milyon TL barajını geçecek.
Devler Ligi'nde ortaya koyduğu mücadele ile göğsümüzü kabartan Siyah- Beyazlılar, sergilediği performansın karşılığını da fazlasıyla alıyor. Öyle ki Beşiktaş, dün Monaco ile berabere kalarak 500 bin Euro'luk başarı primini hak ederken, toplam kazancını 39.7 milyon Euro'ya (175 milyon TL) çıkarttı. 175 milyon TL'lik müthiş geliri resmen kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, gruptan çıkması halinde 6 milyon Euro'luk son 16 primini alacak. 200 milyon TL barajını geçmesine kesin gözle bakılan Kartal, galibiyetlerle birlikte bu rakamı artırabilir.
Rekoru geliştiremedi
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olan Beşiktaş, dün bu rekoru geliştirme fırsatını geri çevirdi. İkinci yarıda Babel ve Quaresma ile net fırsatları harcayan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen 10 puanla hâlâ zirvede ve grubun net favorisi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:41
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 37
Yorum
zafer solbekler bitik.valbuena olmayınca sol taraftan yiyor golleri fb. caner gibi solbek lazım
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Deniz Türüç hamlesi!
Toplam 1
Yorum
bomba Bu hakketten bir bombaya dönüşebilir ve sonunda GS patyabilir, takım zaten karışık arda uslanmıyor
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‘Takımla taraftar kopuk’
Toplam 3
Yorum
taner bu takımı valbenu hariç başta antrenörü olmak üzere komple değiştireceksin.Bu takım ancak rüyalar gerçek olursa şampiyon olur.şu futboluyla
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