Gomez'e Bayern kancası

Alman ekibi, forvet hattında Lewandowski ve Müller’e alternatif olarak eski yıldız oyuncuları Mario Gomez’i transfer etmek için harekete geçti

Baye rn Münih yönetimi, forvet hattında Lewandowski ve Müller'e alternatif olarak eski yıldızı Mario Gomez'in transferi için düğmeye bastı. Yönetim, bu ikiliyi aratmayacağını ve yedek beklemeyi de dert etmeyeceğini düşündüğü eski yıldızı Mario Gomez'i gündemine aldı. Wolfsburg'la Avrupa Kupası maçına çıkmayan 32 yaşındaki golcünün, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek olması da önemli bir detay.



B PLANINI DA HAZIRLADILAR

B. Münih Ocak ayında Gomez transferini gerçekleştirememesi durumunda iki alternatif oyuncu daha belirledi. Adaylardan biri Hoffenheim'den Sandro Wagner. 29 yaşındaki futbolcu Bayern'de oynamıştı. Diğer aday ise Anthony Modeste. Fransız futbolcu Köln'den Çin'e olaylı bir transfer yapmıştı.