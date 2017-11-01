Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vodafone Park'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaştığı maçı tribünde izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Monaco arasında oynanan karşılaşmayı izledi.
Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Umut Güner karşıladı.
Müsabakayı ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:49
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vodafone Park'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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