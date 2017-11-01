Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vodafone Park'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Monaco arasında oynanan karşılaşmayı izledi.



Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Umut Güner karşıladı.



Müsabakayı ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.