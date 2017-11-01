 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vodafone Park'ta – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ta

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vodafone Park'ta

    Cumhurbaşkanı , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaştığı maçı tribünde izledi.

    Cumhurbaşkanı , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile Fransa temsilcisi Monaco arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

    'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Umut Güner karşıladı.

    Müsabakayı ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:49
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