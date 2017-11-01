Caner neden kadro dışı kaldı? Fikret Orman açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Monaco maçın kadrosuna alınmayan Caner için, "Caner Erkin'in kadro dışı olması gibi bir durum söz konusu değil. Caner çok karakterli bir çocuk. Hocamız bu maçta Caner'i kullanmamak istemiş olabilir. Kadro dışı bırakma gibi bir durumumuz asla yok." açıklamasını yaptı.