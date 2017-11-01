Caner neden kadro dışı kaldı? Fikret Orman açıkladı
Beşiktaş'ta uzun süreli kadro dışı kaldığı iddia edilen Caner Erkin için kulüp başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Monaco maçın kadrosuna alınmayan Caner için, "Caner Erkin'in kadro dışı olması gibi bir durum söz konusu değil. Caner çok karakterli bir çocuk. Hocamız bu maçta Caner'i kullanmamak istemiş olabilir. Kadro dışı bırakma gibi bir durumumuz asla yok." açıklamasını yaptı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:27
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 8
Yorum
BJKLİ gayet normal birşey seninde hakkında hayırlısı gomis kardeşim :)
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 8
Yorum
UA Beşiktaş karşısında iyi şanslar dememiş adam direkt eski arkadaşına iyi şanslar dilemiş. Fesatlık düşünmeyin.
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Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 6
Yorum
Aslan SEZON BASINDAKI SISTEMI TEKRAR UYGULAMAK LAZIM 4 4 2'YE DÖNMEK LAZIM
Caner neden kadro dışı kaldı? Fikret Orman açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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