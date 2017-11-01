 Caner neden kadro dışı kaldı? Fikret Orman açıkladı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Caner neden kadro dışı kaldı? Fikret Orman açıkladı

    Caner neden kadro dışı kaldı? Fikret Orman açıkladı

    Beşiktaş'ta uzun süreli kadro dışı kaldığı iddia edilen Caner Erkin için kulüp başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Monaco maçın kadrosuna alınmayan Caner için, "Caner Erkin'in kadro dışı olması gibi bir durum söz konusu değil. Caner çok karakterli bir çocuk. Hocamız bu maçta Caner'i kullanmamak istemiş olabilir. Kadro dışı bırakma gibi bir durumumuz asla yok." açıklamasını yaptı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:27
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