Caner Erkin gerçeği...
Monaco maçı öncesi Şenol Güneş'in Caner Erkin'in neden kadroya almadığı ortaya çıktı.
Bugün Vodafone Park'ta Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dünkü basın toplantısında Caner Erkin'i kadroya almadığını ifade etmişti. Güneş'in başarılı sol beke önceki gün, "Seni Monaco maçında kadroda düşünmüyorum" demesi üzerine Caner'in, "Hocam o zaman bende yarınki antrenmana gelmeyeyim" cevabı verdiği bunun üzerine Güneş'in, "İyi olur kafanı dinlersin" dediği iddia edildi.
Bu yaşanan diyalog sonrası Caner Erkin dünkü antrenmanda yer almadı. Güneş'in böyle bir karar almasının nedeni ise son yaşanan küfür hadisesi Caner Erkin'in takım içinde kredisini doldurduğu, kendisini toparlaması için bu yönteme başvurduğu belirtildi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:23
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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