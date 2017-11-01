 Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu... – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...

    Beşiktaş'ta 4 futbolcu Monaco maçında sakatlık yaşadı.

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü haftasında oynadığı Monaco maçında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic, maçın ardından hastaneye gitti.

    Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçta siyah-beyazlı takımda dört sakatlık birden yaşandı. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic sakatlanarak maç sonu hastaneye gitmek zorunda kaldı. Yıldız futbolcuların durumu, MR sonuçlarının ardından belli olacak.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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