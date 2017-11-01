Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Beşiktaş'ta 4 futbolcu Monaco maçında sakatlık yaşadı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü haftasında oynadığı Monaco maçında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic, maçın ardından hastaneye gitti.
Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçta siyah-beyazlı takımda dört sakatlık birden yaşandı. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic sakatlanarak maç sonu hastaneye gitmek zorunda kaldı. Yıldız futbolcuların durumu, MR sonuçlarının ardından belli olacak.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
-
Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
-
''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
-
''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.