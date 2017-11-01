 Beşiktaşlı yıldızdan büyük hata – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaşlı yıldızdan büyük hata

    Beşiktaşlı yıldızdan büyük hata

    Beşiktaş'ta Adriano Correa, Monaco maçında yaptığı hata ile gol yenmesine sebep oldu.

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Monaco karşısında Lopes'in 45+1'de attığı golle 1-0 geriye düştü.

    Vodafone Park'taki karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, bu gol öncesi yaptığı hatayla gündeme geldi. Ceza alanı yakınında pas hatası yapan Adriano, topu rakibe kaptırdı. Akabinde Moutinho'nun pasında Lopes ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelere yolladı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:06
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