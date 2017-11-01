Beşiktaşlı yıldızdan büyük hata
Beşiktaş'ta Adriano Correa, Monaco maçında yaptığı hata ile gol yenmesine sebep oldu.
Vodafone Park'taki karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, bu gol öncesi yaptığı hatayla gündeme geldi. Ceza alanı yakınında pas hatası yapan Adriano, topu rakibe kaptırdı. Akabinde Moutinho'nun pasında Lopes ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelere yolladı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:06
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Beşiktaşlı yıldızdan büyük hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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