Beşiktaş - Monaco | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Kartal bu maçı alırsa tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının üzerine çıkacak.



İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk



Monaco: Subasic, Raggi, Jemerson, Glik, Jorge, Tielemans, Fabinho, Lopes, Moutinho, Lemar, Keita







BEŞİKTAŞ, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, yarın da galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.



BERABERLİKTE LEİPZİG'İN KAZANMASINI BEKLEYECEK

Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.



BEŞİKTAŞ, PUAN REKORU İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Fransa'nın Monaco takımıyla evinde karşılaşacak Beşiktaş, yeni bir rekor için sahaya çıkıyor. Grubundaki ilk 3 maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi başlangıcını yapan Türk takımı unvanını alan Beşiktaş, bu sefer grupta en yüksek puanı toplayan ekip olarak tarihe geçmek istiyor.



G Grubu'ndaki ilk 3 maçında Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Fransa temsilcisini yenmesi halinde 12 puana ulaşacak Beşiktaş, hem en iyi başlangıç serisini 4 maça çıkaracak hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.



BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE "DALYA"

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü karşılaşmasında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, iki farklı kategoride "Dalya" diyecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında hem 200. karşılaşmasına çıkacak hem de rakipleriyle 100. kez evinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 199 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 283 gol gördü.



ÜST ÜSTE 4 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk takım oldu. Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek G Grubu mücadelesine başlayan siyah-beyazlı ekip, evinde Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Dış sahada bu sefer Monaco'ya 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 yenen Beşiktaş, Avrupa'da üst üste 4 galibiyet elde etti.