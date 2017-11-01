 Beşiktaş: 3 - Monaco: 2 – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş: 3 - Monaco: 2

    Beşiktaş: 3 - Monaco: 2

    UEFA Gençlik Ligi G Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Fransa'nın Monaco ekibini 3-2 yendi.

    Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın gollerini Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Akgün ve penaltıdan Mustafa Apardı atarken, Monaco'nun gollerini ise Adrien Bongiovanni ve Nabil Alioui kaydetti. Grupta ilk galibiyetini alan Beşiktaş puanını 4'e çıkarırken, Monaco ise ilk kez puan kaybetti.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş: 3 - Monaco: 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.