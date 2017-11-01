Beşiktaş: 3 - Monaco: 2

Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın gollerini Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Akgün ve penaltıdan Mustafa Apardı atarken, Monaco'nun gollerini ise Adrien Bongiovanni ve Nabil Alioui kaydetti. Grupta ilk galibiyetini alan Beşiktaş puanını 4'e çıkarırken, Monaco ise ilk kez puan kaybetti.