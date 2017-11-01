Beşiktaş: 3 - Monaco: 2
UEFA Gençlik Ligi G Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Fransa'nın Monaco ekibini 3-2 yendi.
Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın gollerini Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Akgün ve penaltıdan Mustafa Apardı atarken, Monaco'nun gollerini ise Adrien Bongiovanni ve Nabil Alioui kaydetti. Grupta ilk galibiyetini alan Beşiktaş puanını 4'e çıkarırken, Monaco ise ilk kez puan kaybetti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:00
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