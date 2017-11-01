 Ada’nın gözdesi Tosun – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ada’nın gözdesi Tosun

    Ada’nın gözdesi Tosun

    The Sun; milli forvet için Everton, Tottenham, Newcastle ve C. Palace’ın; Daily Mail de Alman ekibi B. Dortmund’un girişimlere başladığını yazdı

    BEŞİKTAŞ'ın golcü oyuncusu 'un ismi İngiliz basınında yer almaya devam ediyor. The Sun, Everton'un 20 milyon pound değerindeki Cenk Tosun'u transfer etmek için yarışa katıldığını yazdı. Haberde Tottenham, Newcastle, Crystal Palace gibi takımların da golcü oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak için çaba gösterdiği belirtildi. Lukaku'nun 75 milyon Pound'a M. United'a transfer olmasının ardından gol yollarında sorun yaşayan Everton'un ligde geride kalan 10 haftada 7 gol attığı ve 8 puanla 18. Sırada yer aldığı ifade edildi. Öte yandan Daily Mail'de yer alan haberde ise Cenk Tosun için Alman devinin devreye girdiği belirtildi. 26 yaşındaki golcü oyuncunun Borussia Dortmund'un da radarında olduğu iddia edildi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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