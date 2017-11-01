50 milyon €'ya uçuş

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarılı sonuçlarla taraftarını mest eden Beşiktaş aynı zamanda da ekonomik anlamda büyük bir kazancın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek Türk takımı olması sebebiyle 12.7 milyon €'luk (55 milyon TL) ayak bastı parasının sahibi olan Beşiktaş, 3'te 3 yapması sebebiyle 4.5 milyon €'luk (20 milyon TL) geliri kasasına koymuştu.







Kartal, Devler Ligi'nin havuz gelirlerinden 22 milyon € (95 milyon TL) pay alırken, bu akşam sahasında Monaco'yu devirip Vodafone Park'tan 3 puanla ayrılırsa 6 milyon €luk (26 milyon TL) son 16 primini almaya da hak kazanacak.

Beşiktaş bu rakamın yanı sıra 1.5 milyon € da (6.6 milyon TL) performans geliri elde etmiş olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Kara Kartal'ın bitime 2 maç kala kazanmayı garantilediği para, 47 milyon TL'yi (206 milyon TL) bulacak.







Monaco'yu yenmesi durumunda önünde 3 maç kalacak olan Beşiktaş, 21 Kasım'da Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak, son maçında ise 6 Aralık'ta RB Leipzig deplasmanına çıkacak.

Siyah beyazlı ekibin kalan bu 2 maçtan da galibiyet çıkarması halinde ise elde edeceği para, 50 milyon €'yu (221 milyon TL) bulacak.







İşte bu sezon Beşiktaş'ın Devler Ligi geliri:

Ayak bastı 12.7 milyon Euro (55 milyon TL)

Performans (3 maç) 4.5 milyon Euro (20 milyon TL)

Havuz geliri 22 milyon Euro (95 milyon TL)

Son 16 primi 6 milyon Euro (26 milyon TL)

TOPLAM: 45.2 milyon TL



