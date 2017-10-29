 Uğurlu ile 3. zafer – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Uğurlu ile 3. zafer

    Uğurlu ile 3. zafer
    BEŞİKTAŞ hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde oynadığı maçlarda üçüncü kez galip geldi. Kartal, Uğurlu ile oynadığı toplam beş maçtan ikisinde ise berabere kaldı. Uğurlu Beşiktaş'a 13, rakiplerine ise 10 sarı kart gösterdi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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