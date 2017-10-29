Uğurlu ile 3. zafer

BEŞİKTAŞ hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde oynadığı maçlarda üçüncü kez galip geldi. Kartal, Uğurlu ile oynadığı toplam beş maçtan ikisinde ise berabere kaldı. Uğurlu Beşiktaş'a 13, rakiplerine ise 10 sarı kart gösterdi.