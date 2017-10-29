Şenol Güneş'ten Medel açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.



Güneş galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

Dinamik bir takımla oynadık. 3-4 maçta geride olmasına rağmen yakalayabilen bir takımla oynadık. Bunun sonucunda kalemizde korner oldu ve pozisyon verdik, golü yedik. İkinci yarı daha iyiydik. Oyun üstünlüğünün skora yansıdığını düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Topu iyi çeviremedik, yana ve geriye paslar yaptık.



Şenol Güneş, Medel'in oyuna girmek istemediği iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

Henüz değişiklik için isim söylememiştim. Ama oyuncuların hepsi isteksiz geliyordu o taraftan. Medel'de de sanki ben girmeyeceğim havası vardı. Ben de Necip'in ismini söyledim. Kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum, henüz bir isim vermemiştim. Ama ne olursa olsun ben çağırdığımda tüm oyuncular koşarak gelmeli.



"İşimize bakacağız"

Futbolun bir oyun olduğunun altını çizen Güneş, "Rakipler var. Bugün de savaşan iyi bir takım vardı. Temaslı oynamaya çalıştılar. Temaslı oynamadık zaman zaman. Oyuncularım iyi niyetli gayretli bugün de puan verebilirdik. Gençlerbirliği maçında 10 kişi kaldık. Zaman zaman 10 kişi kalabiliriz. Herhangi bir düşüncemi açıklamak istemiyorum. İşimize bakacağız. Monaco maçına döneceğiz" diye konuştu.

"Deplasmanda puan kayıpları yaşadık"

Hiçbir zaman taraftarların üzülmesini istemediklerini dile getiren Güneş, "Bugüne kadar üzdük. Deplasmanda puan kayıpları yaşadık. Deplasmanda bugün 3 puan aldık. Karabük'ü deplasmanda yenmiştik. Kayıp puanlarımızın çoğunu deplasmanda yaptık. Sabırlı olsunlar. Yönetime, oyuncularımıza güvensinler. Dışarıda oluşabilecek olumsuz havadan etkilenmesinler. Bu bir sabır işidir. Sabrı önemsiyorum. Çirkinlik yapmadan işimize odaklanacağız. Biz, bize yapılan haksızlığa sırtımızı dönüp işimizi yapacağız. Taraftarda takımına sahip çıksın. Lig bir maraton. Türkiye'de maalesef diğer takımları yok sayıyorlar. Büyük takımların daha iyi futbol oynaması gerekir o tartışılır, eleştirilir ama onlara saygısızlık yapmayı gerektirmez. Ailesine, kişiliklerine olumsuz bir ortam oluşturup bunlar üzerinden nemalanmak doğru değil" ifadelerine yer verdi.

"Negredo'nun gol atması önemliydi"

Negredo'nun olumlu ve gayretli olduğunu kaydeden Güneş, "Onun adına sevindim, gol atamadığı için morali bozuktu. Kenarda kalıyor. Çok çalışıp iyi niyetli olduğu zaman karşılığını bulur. Geç bulur erken bulur. Yeni gelen arkadaşlarımızın takım ruhunu yakalaması için zaman var gibi. Onu da yakaladığımız zaman çok daha iyi olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Talisca üretken değildi"

Talisca'nın çalışkan ve gayretliydi olduğunu ama üretken olmadığına değinen Güneş, "Biraz geç aldım onu dışarı şut atabilirdi. Hücum ediyorduk. Etkili katılımı cardı. Gayretli ama etkili değildi" dedi.

Babel'in cezasının verilip azaltılmasının kendisi dışında geliştiğini belirten Güneş, "O oyuncu olmasa başka bir oyuncum oynardı. Benim konum değil. Caner yok şu an. Eleştirilir, tartışılır ama benim konum değil" açıklamasını yaptı.