Negredo 6 aylık gol orucunu bozdu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda Negredo'nun 88'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve ligde 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı.



Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bu haftaya kadar gol atmayı başaramayan İspanyol golcü, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle 6 aylık gol orucunu bozdu.



32 yaşındaki yıldız forvet en son, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de oynanan Middlesbrough - Manchester City mücadelesinde fileleri sarsmayı başarmıştı