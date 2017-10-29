 Necip göreve – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Necip göreve

    Necip göreve
    KARTAL'IN jokeri Necip, dünkü maçın son anlarında oyuna girdi ve görevini yerine getirdi. Her zaman hazır beklediğini söyleyen Necip, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 puan aldığımız için mutluyum" dedi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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