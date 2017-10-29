Medel ve Lens girmek istemedi

KARTAL'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istemediği iddia edildi. NTV Spor'un haberine göre, karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağırıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Daha sonra ise Medel, oyuna girmek için çağırıldı. Fakat Medel de oyuna girmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine Güneş'in Necip Uysal'ı sahaya sürdüğü belirtildi.