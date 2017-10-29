 Medel ve Lens girmek istemedi – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Medel ve Lens girmek istemedi

    Medel ve Lens girmek istemedi
    KARTAL'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istemediği iddia edildi. NTV Spor'un haberine göre, karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağırıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Daha sonra ise Medel, oyuna girmek için çağırıldı. Fakat Medel de oyuna girmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine Güneş'in Necip Uysal'ı sahaya sürdüğü belirtildi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medel ve Lens girmek istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.