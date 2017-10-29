 Gökhan iddialı – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Gökhan iddialı

    Gökhan iddialı
    BEŞİKTAŞ'ın dün oynadığı maçta savunmada rakiplerine geçit vermeyen Gökhan Gönül iddialı konuştu. Gökhan, "Alanya maçıyla çıkışa geçmeyi düşünüyorduk. 3 puan için sevinçliyiz, çıkışımız devam edecek" dedi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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