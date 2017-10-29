Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Rıdvan Dilmen, 6 maç cezaya çarptırılan Beşiktaşlı Caner Erkin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen kararla ilgili şöyle konuştu:
Caner Erkin'e 6 maç fazla. Caner, uçaktaki olayların da bedelini ödedi. Arda falan... Türkçe, İngilizce küfür yok şimdi. Peki, Roman Neustadter Rusça küfür etti diyelim, ne yapacağız? Yayın kalitesini bile etkiler bu. Volkan Demirel'in bu şekilde görüntülerden ceza almadığını biliyoruz. Caner'i buldular antipatik, lak diye 6'yı çaktılar. Başkanı kabul etmiş, Caner akşamına özür dilemiş. Ama Caner ya ismi 6 maç ceza verdiler. Bu ülkede nelere 1 maç ceza verildi! Bana birçok kişi katılmayacak belki ama bence Mete Hoca küfürü duymamıştır. Oynayanlar belki ne demek istediğimi anlar.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:34
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Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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