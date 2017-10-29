 Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Dilmen, 'i bu sözlerle savundu

    Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu

    , 6 maç cezaya çarptırılan Beşiktaşlı 'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    , Beşiktaşlı 'e verilen 6 maçlık cezayı değerlendirdi.

    Dilmen kararla ilgili şöyle konuştu:

    Caner Erkin'e 6 maç fazla. Caner, uçaktaki olayların da bedelini ödedi. Arda falan... Türkçe, İngilizce küfür yok şimdi. Peki, Roman Neustadter Rusça küfür etti diyelim, ne yapacağız? Yayın kalitesini bile etkiler bu. Volkan Demirel'in bu şekilde görüntülerden ceza almadığını biliyoruz. Caner'i buldular antipatik, lak diye 6'yı çaktılar. Başkanı kabul etmiş, Caner akşamına özür dilemiş. Ama Caner ya ismi 6 maç ceza verdiler. Bu ülkede nelere 1 maç ceza verildi! Bana birçok kişi katılmayacak belki ama bence Mete Hoca küfürü duymamıştır. Oynayanlar belki ne demek istediğimi anlar.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:34
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