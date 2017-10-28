TFF’den skandal hata!
TFF’nin sitesi, Babel’in ceza indirimini önce ‘Tahkime gitmedi’ ibaresi ile yayınladı. ‘Cezanın tahkime gitmeden nasıl indirildiği’ eleştirileri üzerine ise hemen ‘Tahkime gitti’ olarak değiştirdi
Ancak TFF'nin resmi sitesinde flaş bir hata göze çarptı. Futbolcuların cezalarının yazdığı bölümde Ryan Babel'in isminin yanında önce 'Tahkime gitmedi' yazıyordu. Bu ibare 'Tahkime gitmeden 2 maçlık cezanın nasıl bir maça indirildiği' sorusunu akıllara getirdi. Bu konuda yapılan eleştiriler sonrasında ise TFF'nin sitesinde bu kez Ryan Babel'in isminin yanında 'Tahkime gitti' ifadesi yer aldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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