 TFF’den skandal hata! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    TFF’den skandal hata!

    TFF’den skandal hata!

    TFF’nin sitesi, Babel’in ceza indirimini önce ‘Tahkime gitmedi’ ibaresi ile yayınladı. ‘Cezanın tahkime gitmeden nasıl indirildiği’ eleştirileri üzerine ise hemen ‘Tahkime gitti’ olarak değiştirdi

    Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu ve sahadan 2-1 yenik ayrıldığı maçta, Hollandalı futbolcu Ryan Babel, rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. PFDK da Babel'e 'rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle 2 maç ceza vermişti. Önceki gün ise Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesine gereğince oyuncunun cezası bir maça düşürüldü.

    Ancak TFF'nin resmi sitesinde flaş bir hata göze çarptı. Futbolcuların cezalarının yazdığı bölümde Ryan Babel'in isminin yanında önce 'Tahkime gitmedi' yazıyordu. Bu ibare 'Tahkime gitmeden 2 maçlık cezanın nasıl bir maça indirildiği' sorusunu akıllara getirdi. Bu konuda yapılan eleştiriler sonrasında ise TFF'nin sitesinde bu kez Ryan Babel'in isminin yanında 'Tahkime gitti' ifadesi yer aldı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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