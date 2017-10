Ronaldo yine 'Beşiktaş' dedi

DÜNYA yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında yine "Beşiktaş" dedi. Kişisel periscope hesabından yaptığı canlı yayında bir Beşiktaşlı taraftarın "come to Beşiktaş" çağrısına cevap veren Ronoldo, bu kez de bir hayranını kırmadı. Bir Beşiktaş taraftarının "Come to Beşiktaş der misin?" sözleri üzerine onu kırmayan Ronaldo, "Beşiktaş" dedi.