Rdıvan Dilmen iki Beşiktaşlıyı övdü!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirdi.



DİLMEN'DEN MAÇ SONU YORUMU



Beşiktaş'ta sürekli gündem yeşil sahanın dışına çıkmıştı. Çok değerli bir 3 puan alındı. Bütün takımı oyuna ortak eden, Quaresma ve Babel'di. Gökhan Gönül en kötü maçlarından birini oynadı. Adriano'nun ortasında Negredo şut attı kafayla. Vole vurmuş gibi gitti top.



Rıdvan Dilmen, Medel ve Lens'in oyunun son bölümünde Şenol Güneş'in oyuna sokma isteğine olumsuz yanıt verdiği iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

Aykut Kocaman'ı, Şenol Güneş'i ve Igor Tudor'u tüm oyuncuları seviyorsa ortada sorun var demektir. Senin Şili Milli Takımı'nda oynaman, senin Hollanda Milli Takımı'nda oynaman sürekli oynayacağın anlamına gelmiyor. Lens sen Quaresma'yı, Babel'i kesemezsin. Tabi böyle olunca Şenol Hoca tartışılıyor. Şenol Hoca yönetemiyorsa kimse yönetemez.



Dilmen, Oğuzhan'ın oyundan çıkarken Şenol Güneş'e tepki göstermesiyle ilgili şöyle konuştu:

Oğuzhan, Beşiktaş'ın kaptanıysan, önce 'Tamam hocam' diyeceksin. Maçtan sonra sebebi hocanla konuşabilirsin. Oğuzhan, sen Şenol Güneş gibi bir hocana bunu yapmayacaksın.



Müsabakanın devre arasında Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:



"Fabri çok iyi oynadı"

"Taktik disiplini olmayan bir maç. İki takım da beraberliğe üzülecek. Çok iyi bir kaleci performansı vardı. Fabri! 2 önemli pozisyon kurtardı. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Özellikle Talisca'nın fırsatı netti."



"Quaresma'nın pozisyonu penaltı"



"Quaresma'nın pozisyonunda kale arkası çekimde önce acaba mı dediler? İlk anda ise net penaltı dendi. Ancak hakemin görüş açısından pozisyon net penaltı."



"Beşiktaş takım gibi oynamıyor"



"35. dakikadan itibaren rus ruletine dönen bir maç oldu. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynamıyor Beşiktaş. Yani oradaki maçların yapısı çok farklı. Ligde farklı. Beşiktaş'ta yetenek var ama kopuk oynuyorlar ve takım gibi oynamıyorlar."