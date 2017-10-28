 Monaco biletleri satışta – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Monaco biletleri satışta

    Monaco biletleri satışta
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Monaco takımıyla yapacağı maçın biletleri, kombine kart sahipleri için bugün satışa çıkıyor. Öncelikli bilet satışları 30 Ekim Pazartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak. Beşiktaş-Monaco maçı için belirlenen bilet fiyatları 150 ile 450 TL arasında değişiyor. VIP ve 1903 Tribünü'nün biletleri ise 800-900 TL'den satışa sunuldu.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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