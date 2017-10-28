Kendine ‘scout’ tuttu!
Avrupa’nın önde gelen kulüpleri Kartal’ın golcü yıldızını izlerken, Cenk Tosun da kendisini takip eden kulüpleri izlettirmeye başladı
Golcü oyuncu, performansında daha yukarıya taşıyabilmek için kendisine talip olduğu iddia edilen takımlarda, sağdan ve soldan gelen ortaları hesaplattı, bu takımlarda forma giyen oyuncuların yeni oyunculara davranışları hakkında bilgi aldı, oyun ve taktik sistemlerini inceletti. Cenk Tosun'un yaptırdığı değerlendirmeyle kendisi için en uygun takımları belirlediği ve son kararını buna göre vereceği öğrenildi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:34
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