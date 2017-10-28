 Kendine ‘scout’ tuttu! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kendine ‘scout’ tuttu!

    Kendine ‘scout’ tuttu!

    Avrupa’nın önde gelen kulüpleri Kartal’ın golcü yıldızını izlerken, da kendisini takip eden kulüpleri izlettirmeye başladı

    Beşiktaş'ın Milli forveti Cenk Tosun, şu günlerde adı Avrupa futbol piyasasında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yıldız golcü siyah-beyazlı kulüpten ayrılmayı düşünmese de, yönetim ise konuşulan astronomik rakamların verilmesi durumunda golcüsünü elden çıkarmaya çok da soğuk değil. Tüm bunları göz önüne alan Cenk Tosun ise adının geçtiği takımları, anlaştığı scoutlara ve istatistikçilere izletmeye başladı.

    Golcü oyuncu, performansında daha yukarıya taşıyabilmek için kendisine talip olduğu iddia edilen takımlarda, sağdan ve soldan gelen ortaları hesaplattı, bu takımlarda forma giyen oyuncuların yeni oyunculara davranışları hakkında bilgi aldı, oyun ve taktik sistemlerini inceletti. 'un yaptırdığı değerlendirmeyle kendisi için en uygun takımları belirlediği ve son kararını buna göre vereceği öğrenildi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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