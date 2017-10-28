Deneme tahtası değiliz!

Başkan Fikret Orman, Alanya’da zehir zemberek açıklamalar yaptı: Caner Erkin, bir çok takımda oynadı. Hırslı ve agresif bir yapısı var. Başka takımlarda Caner’e bu yapılmadı, Beşiktaş’ta yapılıyor. Verilen 6 maçlık cezayı abartılı buldum. ‘Beşiktaş kollanıyor’ deniyor. Ne kollanması! Kartlardan gözümüzü açamıyoruz. Sezon başı ‘Görüntüden ceza vereceğim’ dersen, tamam. Oyun oynanırken kural değiştirilmez! Benim oyuncum boynunda kart yok diye savcılığa çağırılıyor. Ne yaptılar adam mı vurdular? Bunlar ülkeye zarar veriyor. FETÖ olayları tahmin ediyorum bitmedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği baloda bomba gibi açıklamalar yaptı. Medipol Başakşehir ile geçen hafta oynanan maç sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve 6 maç ceza alan Caner Erkin ile ilgili konuşan siyah- beyazlıların başkanı, "90'lı yılların sonunda Galatasaray Avrupa'da misyon üstlenmişti. Şimdi de bunu biz yapıyoruz. Yukarı giden takımı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Caner Erkin birçok takımda oynadı. Agresif bir oyuncu, yapılanı tasvip etmiyoruz. Ama başka takımlarda Caner'e bu yapılmadı, Beşiktaş'ta yapılıyor. Cezayı abartarak veriyorlar" dedi.



TWiTTER'LA YÖNETiLMEZ!

"Oyun oynanırken kural değişmez!" diyerek TFF'nin Caner Erkin ile birlikte aldığı "Görüntülere göre ceza verilebilir" kararını eleştiren Orman, "Kamuoyu baskısıyla, twitter'la, sosyal medyayla futbol yönetilmez. Birilerinin lafıyla, baskıyla oyuncuya ceza veremezsiniz. Başka kulüpler gidiyor site kurduruyor. Sosyal medyadan anamıza, babamıza küfürler ettiriyorlar. Bunu biz de yapalım o zaman" ifadelerini kullandı. TFF'deki başkan ve yöneticiler için "Beşiktaşlı, Beşiktaşlı" diyerek algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Orman, 'Beşiktaş kollanıyor' deniyor. Ne kollanması! Sarı karttan, kırmızı karttan gözümüzü açamıyoruz. Maç oynanıyor, bir gece de talimat değişiyor. Beşiktaş deneme tahtası değildir" diye konuştu.



ADİL KARARLAR VERİLMELİ

6 Maçlık cezanın Tahkim'de düzeltilmesini beklediklerini kaydeden Orman, "Talimat değişir ama sezon başında değişir. 'Görüntüden ceza vereceğim' dersin tamam. Böyle kural değişmez. Bundan önce olanlar ne olacak? Şenol hoca "Allah belanı versin" dedi 1 maç aldı, başka kulübün hocası aynı şeyi söyledi para cezası aldı. Konya maçında olaylar çıktı sahamız kapandı, G.Saray-F.Bahçe maçında hakem yaralandı, sadece bloke geldi. Adil kararlar verilmeli." dedi.



FETÖ OLAYLARI BİTMEDİ

Talisca ve Tosic'in savcılığa çağırılmasına da tepki gösteren Orman, "Benim oyuncularım saha içindeki olaydan dolayı, boynunda akreditasyon kartı yok diye savcılığa gidiyor. Bu ülkede stat içinde oyuncular gazeteci dövüyor, başkan bir başka başkana yumruk atıyor. Benim oyuncularım adam mı vurdu, ne oldu? Polis zoruyla getirmek nasıl bir şey! Bu gibi olaylar ülkeye zarar veriyor. FETÖ olayları tahmin ediyorum hala bitmedi. Kimse merak etmesin Beşiktaş yine şampiyon olacak. Yeter ki eşit ve adil bir ortam olsun" diyerek sözlerini noktaladı.