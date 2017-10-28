Bir gecede talimat değişti
TFF, Caner’e verilen cezadan yola çıkarak değişikliğe gitti. Artık yayıncı kuruluşun ekranlara yansıtacağı görüntüler, küfür ve hakaret için delil kabul edilecek!
Talimatın "Deliller" başlıklı 75. maddesinde, bir fıkra eklendi ve "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir" denildi. Böylece artık televizyon ekranlarına yansıyacak görüntüler, küfür ve hakaret için delil kabul edilecek. TFF yaptığı bu değişikliği resmi internet sayfasından, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 26.10.2017 tarih 70 Sayılı toplantısında alınan kararla, "Futbol Disiplin Talimatı"nda değişiklik yapıldı" diye duyurdu.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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