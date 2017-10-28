Bir gecede talimat değişti

TFF, Caner’e verilen cezadan yola çıkarak değişikliğe gitti. Artık yayıncı kuruluşun ekranlara yansıtacağı görüntüler, küfür ve hakaret için delil kabul edilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş- Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından Caner Erkin'e çıkan cezadan yola çıkarak talimat değişikliğine gitti. TFF yönetimi, önceki gün yaptığı toplantıda Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidilmesine karar verdi, dünden itibaren de bunu uygulamaya koydu.



Talimatın "Deliller" başlıklı 75. maddesinde, bir fıkra eklendi ve "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir" denildi. Böylece artık televizyon ekranlarına yansıyacak görüntüler, küfür ve hakaret için delil kabul edilecek. TFF yaptığı bu değişikliği resmi internet sayfasından, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 26.10.2017 tarih 70 Sayılı toplantısında alınan kararla, "Futbol Disiplin Talimatı"nda değişiklik yapıldı" diye duyurdu.