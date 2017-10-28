Alanya'da uçuş vakti

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda A. Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile de berabere kalarak 10 puan kaybetti. Lider Galatasaray ile arasında 8 puan fark oluşan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişine Alanya'da son vermeye çalışacak. Şenol Güneş yönetiminde ilk kez ligde bu kadar uzun süre kazanamayan Beşiktaş bu seriyi mutlak noktalamak amacında. 6 maç ceza alan Caner Erkin'den yoksun savaşacak Kartal'da, 1 maça indirilen cezasını tamamlayan Ryan Babel ise formasına kavuşacak.



Tosic ve Medel ceza sınırında

Beşiktaş'ta iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



BEŞiKTAŞ AZ ATIYOR ÇOK YiYOR

BEŞİKTAŞ , Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapıp uçarken, Süper Lig'e ise aynı oranda konsantre olamıyor. Dev arenada 3 maçta 7 gol kaydeden Kartal, ligde ise 9 karşılaşmada 14 kez ağları sarstı. Süper Lig'de Beşiktaş 9 maçta 10 gol yiyerek kötü bir grafik çizdi. Teknik direktör Şenol Güneş oyuncularını ciddiyet konusunda uyardı.



Görke mli karşılama

SİYAH-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için şehre gitti. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara Alanya'da büyük ilgi vardı. Taraftarlar kafilenin etrafını sararak bol bol selfie çekildi ve oyunculardan imza aldı. Futbolcuların da bu sıcak karşılamadan dolayı bir hayli memnun kaldıkları gözlendi.