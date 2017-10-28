Alanya'da uçuş vakti
Tosic ve Medel ceza sınırında
Beşiktaş'ta iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
BEŞiKTAŞ AZ ATIYOR ÇOK YiYOR
BEŞİKTAŞ , Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapıp uçarken, Süper Lig'e ise aynı oranda konsantre olamıyor. Dev arenada 3 maçta 7 gol kaydeden Kartal, ligde ise 9 karşılaşmada 14 kez ağları sarstı. Süper Lig'de Beşiktaş 9 maçta 10 gol yiyerek kötü bir grafik çizdi. Teknik direktör Şenol Güneş oyuncularını ciddiyet konusunda uyardı.
Görke mli karşılama
SİYAH-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için şehre gitti. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara Alanya'da büyük ilgi vardı. Taraftarlar kafilenin etrafını sararak bol bol selfie çekildi ve oyunculardan imza aldı. Futbolcuların da bu sıcak karşılamadan dolayı bir hayli memnun kaldıkları gözlendi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Alanya'da uçuş vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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