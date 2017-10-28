Adamına göre muamele yapılmasın
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak TAKVİM'e konuştu "Bir suçumuz varsa cezasını çekeriz. Ama herkese eşit davr-a nılsın. Adamına göre muamele yapılmasın. Bundan sonra her edilen küfürün takipçisi olacağız. Ne ceza verecekler göreceğiz..”
Altıparmak, "Bir suçumuz varsa cezasını çekeriz. Ama herkese, her futbolcuya eşit davranılsın. Adamına göre, ya da takımına göre muamele yapılmasın. Biz bunu savunuyoruz. İstediğimiz bu" ifadelerini kullandı.
Bundan sonra her edilen küfürün takipçisi olacaklarını belirten Altıparmak, "Küfürün takipçisi olacağız. Bundan sonra ne ceza verecekler göreceğiz. Tahkim Kurulu'na gideceğiz ve hakkımızı arayacağız" dedi.
Altıparmak, "Karar sonrası Disiplin Talimatı değişiyorsa cezanın da değişmesi lazım" diye konuştu. Altıparmak, Caner'in F.Bahçe'de oynarken etmediği bir küfür nedeniyle 2 maç ceza aldığını da sözlerine ekledi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:27
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Adamına göre muamele yapılmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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