Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak TAKVİM'e konuştu "Bir suçumuz varsa cezasını çekeriz. Ama herkese eşit davr-a nılsın. Adamına göre muamele yapılmasın. Bundan sonra her edilen küfürün takipçisi olacağız. Ne ceza verecekler göreceğiz..”

BAŞAKŞEHİR maçında hakem Mete Kalkavan'a karşı sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK tarafından 6 maç ceza alan Caner Erkin cezaya isyan etti. Yıldız futbolcunun menajeri Batur Altıparmak TAKVİM'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Altıparmak, Caner'in cezasından çok yapılan çifte standarta tepki gösterdi.



Altıparmak, "Bir suçumuz varsa cezasını çekeriz. Ama herkese, her futbolcuya eşit davranılsın. Adamına göre, ya da takımına göre muamele yapılmasın. Biz bunu savunuyoruz. İstediğimiz bu" ifadelerini kullandı.



Bundan sonra her edilen küfürün takipçisi olacaklarını belirten Altıparmak, "Küfürün takipçisi olacağız. Bundan sonra ne ceza verecekler göreceğiz. Tahkim Kurulu'na gideceğiz ve hakkımızı arayacağız" dedi.



Altıparmak, "Karar sonrası Disiplin Talimatı değişiyorsa cezanın da değişmesi lazım" diye konuştu. Altıparmak, Caner'in F.Bahçe'de oynarken etmediği bir küfür nedeniyle 2 maç ceza aldığını da sözlerine ekledi.