 TFF'den flaş karar – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'den flaş karar

    TFF'den flaş karar

    Türkiye Futbol Federasyonu (), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişiklik yaptı.

    'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'de değişikliğe gidildiği duyuruldu.

    FDT'nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir." ifadeleri yer aldı.

    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinin yayıncı kuruluş ekranlarına yansımasıyla gündeme gelen konuda, bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştı.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:55
    Etiketler:
    TFF
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