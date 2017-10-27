TFF'den flaş karar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'de değişikliğe gidildiği duyuruldu.
FDT'nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinin yayıncı kuruluş ekranlarına yansımasıyla gündeme gelen konuda, bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:55
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
-
FİKRET ORMAN PATLADI: "BEŞİKTAŞ'A OPERASYON ÇEKİLİYOR"
Toplam 34
Yorum
ff boş boş sallama topçuların maç seçerek oynuyor,caner hakettıgını aldı zamanında emretydı sımdı bu cıktı
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
TFF'den flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.