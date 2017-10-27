 TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler... – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...

    TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...

    Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Beşiktaşlı futbolcu 'in dün açıklanan Tahkim Kurulu kararında cezası bir maça indirildi. Ancak, TFF'nin sitesinde yer alan 'Ceza Karar Maddeleri' bölümünde, 'ın Babel için Tahkim'e gitmediği yazıyordu. Tahkime gitmeden cezasının nasıl düşürüldüğü eleştirileri gelince de federasyonun sitesindeki hata hemen düzeltildi.

    'ın Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu ve sahadan 2-1 yenik ayrıldığı maçta, Hollandalı futbolcu Ryan , rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu hareketi incelemiş ve Babel'e 'rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle 2 maç ceza verilmişti.

    Dün ise Tahkim Kurulu kararları açıklandı ve Beşiktaşlı futbolcunun 2 maçlık cezası Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesine gereğince ( Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.) bir maça düşürüldü.


    Ancak TFF'nin resmi internet sitesinde flaş bir hata göze çarptı. Futbolcuların cezalarının yazdığı bölümde Ryan Babel'in isminin yanında önce 'Tahkime gitmedi' yazıyordu. Bu ibare 'Tahkime gitmeden 2 maçlık cezanın nasıl bir maça indirildiği' sorusunu akıllara getirdi. Bu konuda yapılan eleştiriler sonrasında ise TFF'nin sitesinde bu kez Ryan Babel'in isminin yanında 'Tahkime gitti' ifadesi yer aldı.

    Yapılan bu yanlış sonrası Türkiye Futbol Federasyonu eleştiri oklarının hedefi oldu.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.