TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...

Beşiktaş 'ın Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu ve sahadan 2-1 yenik ayrıldığı maçta, Hollandalı futbolcu Ryan Babel , rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu hareketi incelemiş ve Babel'e 'rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle 2 maç ceza verilmişti.Dün ise Tahkim Kurulu kararları açıklandı ve Beşiktaşlı futbolcunun 2 maçlık cezası Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesine gereğince ( Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.) bir maça düşürüldü.

Ancak TFF'nin resmi internet sitesinde flaş bir hata göze çarptı. Futbolcuların cezalarının yazdığı bölümde Ryan Babel'in isminin yanında önce 'Tahkime gitmedi' yazıyordu. Bu ibare 'Tahkime gitmeden 2 maçlık cezanın nasıl bir maça indirildiği' sorusunu akıllara getirdi. Bu konuda yapılan eleştiriler sonrasında ise TFF'nin sitesinde bu kez Ryan Babel'in isminin yanında 'Tahkime gitti' ifadesi yer aldı.Yapılan bu yanlış sonrası Türkiye Futbol Federasyonu eleştiri oklarının hedefi oldu.