TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Beşiktaşlı futbolcu Babel'in dün açıklanan Tahkim Kurulu kararında cezası bir maça indirildi. Ancak, TFF'nin sitesinde yer alan 'Ceza Karar Maddeleri' bölümünde, Beşiktaş'ın Babel için Tahkim'e gitmediği yazıyordu. Tahkime gitmeden cezasının nasıl düşürüldüğü eleştirileri gelince de federasyonun sitesindeki hata hemen düzeltildi.
Dün ise Tahkim Kurulu kararları açıklandı ve Beşiktaşlı futbolcunun 2 maçlık cezası Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesine gereğince ( Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.) bir maça düşürüldü.
Ancak TFF'nin resmi internet sitesinde flaş bir hata göze çarptı. Futbolcuların cezalarının yazdığı bölümde Ryan Babel'in isminin yanında önce 'Tahkime gitmedi' yazıyordu. Bu ibare 'Tahkime gitmeden 2 maçlık cezanın nasıl bir maça indirildiği' sorusunu akıllara getirdi. Bu konuda yapılan eleştiriler sonrasında ise TFF'nin sitesinde bu kez Ryan Babel'in isminin yanında 'Tahkime gitti' ifadesi yer aldı.
Yapılan bu yanlış sonrası Türkiye Futbol Federasyonu eleştiri oklarının hedefi oldu.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:21
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 17
Yorum
bjk Caner'e verilen cezasnın hukuksuzluğundan bahsetsenize Orçolar ...
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Kara Kartal’da İlhan Mansız sesleri
Toplam 10
Yorum
engin lütfen uzak dursun burası show programı deil ilhan mansız
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Önce bal sonra zehir
Toplam 7
Yorum
engin bu adam gittiği kulübü karıştırıyor.. hiç itiraz etmesinler.. mümkünse oynamasın.. beck i neden verdik hala anlamıyorum.. bu adam için mi
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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