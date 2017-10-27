Önce bal sonra zehir
Tahkim Kurulu, kırmızı kart gören Babel’in cezasını 2 maçtan 1 maça indirirken; PFDK ise hakeme yönelik hareket ve hakaret nedeniyle Caner’e 6 maç ceza verdi
G.SARAY DERBİSİNDE YOK
PFDK, Caner Erkin'e 'Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 2 maç (oybirliği) + 26 bin lira para cezası; 'Müsabaka hakemine yönelik hakaretleri' nedeniyle de 4 maç (oyçokluğu) + 17 bin 500 lira para cezası verdi. Başakşehir maçının 88. dakikasında sarı kart görerek 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Caner Erkin'in cezası, PFDK'nın verdiği ceza ile beraber toplam 7 maça çıktı. Tahkim Kurulu, PFDK'nın Caner Erkin için verdiği 6 maçlık cezayı onarsa milli futbolcu, Galatasaray ile oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.
Cezaya itiraz edilecek
Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin'in cezasının açıklanmasının ardından flaş bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu cezaya itiraz edileceği belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacaktır. Ayrıca Başkanımız Fikret Orman'ın (bugün) konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.
CANER ERKİN'İN KAÇIRACAĞI 7 MAÇ
Alanyaspor (Sarı kart)
Göztepe
Akhisarspor
Yeni Malatyaspor
(Türkiye Kupası Maçı)
Galatasaray
Kayserispor
Babel'in cezası 1 maç!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'e, Tahkim Kurulu'ndan müjdeli haber geldi. G.Birliği maçında direkt kırmızı kart gördüğü için tedbirli olarak PFDK'ya gönderilen Babel'e 1 maç ceza verildi. Kural gereği 2 ila 4 maç arasında ceza verilmesi gündeme gelen Babel'e 1 maç ceza verilirken; cezasını Başakşehir maçında çeken yıldız oyuncu Alanya maçında formasını giyebilecek.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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