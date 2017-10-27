 Önce bal sonra zehir – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Önce bal sonra zehir

    Önce bal sonra zehir

    Tahkim Kurulu, kırmızı kart gören Babel’in cezasını 2 maçtan 1 maça indirirken; PFDK ise hakeme yönelik hareket ve hakaret nedeniyle Caner’e 6 maç ceza verdi

    Beşiktaş'ta ceza şoku yaşanıyor.. Siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının dün yaptıkları açıklamalarla adeta büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk açıklama Tahkim Kurulu'ndan geldi. Kurul, Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 2 maçla cezalandırılan Ryan Babel'in cezasını 1 maça indirdi. Bu açıklama, siyahbeyazlı camia tarafından olumlu karşılanırken, sadece birkaç saat sonra PFDK'dan 'le ilgili gelen karar Beşiktaşlılar'ı tam anlamıyla çileden çıkarttı: 6 maç ceza + 43 bin 500 TL para cezası!

    G.SARAY DERBİSİNDE YOK
    PFDK, Caner Erkin'e 'Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 2 maç (oybirliği) + 26 bin lira para cezası; 'Müsabaka hakemine yönelik hakaretleri' nedeniyle de 4 maç (oyçokluğu) + 17 bin 500 lira para cezası verdi. Başakşehir maçının 88. dakikasında sarı kart görerek 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Caner Erkin'in cezası, PFDK'nın verdiği ceza ile beraber toplam 7 maça çıktı. Tahkim Kurulu, PFDK'nın Caner Erkin için verdiği 6 maçlık cezayı onarsa milli futbolcu, Galatasaray ile oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.

    Cezaya itiraz edilecek
    Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin'in cezasının açıklanmasının ardından flaş bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu cezaya itiraz edileceği belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacaktır. Ayrıca Başkanımız Fikret Orman'ın (bugün) konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

    CANER ERKİN'İN KAÇIRACAĞI 7 MAÇ
    Alanyaspor (Sarı kart)
    Göztepe
    Akhisarspor
    Yeni Malatyaspor
    (Türkiye Kupası Maçı)
    Galatasaray
    Kayserispor

    Babel'in cezası 1 maç!
    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'e, Tahkim Kurulu'ndan müjdeli haber geldi. G.Birliği maçında direkt kırmızı kart gördüğü için tedbirli olarak PFDK'ya gönderilen Babel'e 1 maç ceza verildi. Kural gereği 2 ila 4 maç arasında ceza verilmesi gündeme gelen Babel'e 1 maç ceza verilirken; cezasını Başakşehir maçında çeken yıldız oyuncu Alanya maçında formasını giyebilecek.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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