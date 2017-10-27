 Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!

    Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!

    PFDK ise hakeme yönelik hareket ve hakaret nedeniyle Caner’e 6 maç ceza verdi

    Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçın yankıları sürerken gözler Caner Erkin için çıkacak PFDK kararına çevrilmişti. 4 maç 'müsabaka hakemine yönelik' hakaretten ceza yiyen Erkin, 2 maç da 'müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı' hareketten, toplamda 6 maç ceza aldı.Oysa Galatasaraylı futbolcu Maicon, hakemin gözünün önünde yaptığı hareket basına ve kameralara yansımasına rağmen cezalandırılmadı.

    Galatasaray yönetiminin resmi twitter adresinden 'hırs' olarak nitelendirdiği hareket, Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yapması ile "Müsabaka hakemine yönelik sportmenlik cezası" olarak algılandı ve ceza uygulandı. TFF'nin kurullarının bu şekilde çifte standart uygulaması, Beşiktaş camiasını çileden çıkardı!
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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