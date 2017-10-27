Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
PFDK ise hakeme yönelik hareket ve hakaret nedeniyle Caner’e 6 maç ceza verdi
Galatasaray yönetiminin resmi twitter adresinden 'hırs' olarak nitelendirdiği hareket, Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yapması ile "Müsabaka hakemine yönelik sportmenlik cezası" olarak algılandı ve ceza uygulandı. TFF'nin kurullarının bu şekilde çifte standart uygulaması, Beşiktaş camiasını çileden çıkardı!
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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