Lens çıkmazı!
Teknik direktör Güneş’in veto etmesine rağmen transfer edilen Lens için siyah-beyazlıların Sunderland’a bonservisini alma sözü verdiği iddia edildi
Gelecek sezondan itibaren UEFA ile yapılan FFP sözleşmesi biteceği için siyah-beyazlıların bu şartı sözleşmeye koyarak Sunderland'ı ikna ettiği iddia edildi. Fakat Hollandalı oyuncunun bugüne kadar beklenen performansı sergilememesi nedeniyle satın alma bedelinin belirtilen hesaba yatırılmasının söz konusu olmadığı, Sunderland kulübüne iletildiği ortaya çıktı. Şimdi Beşiktaş ile Sunderland kulübü yetkilileri önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuyu çözüme kavuşturmaya çalışacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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