 Lens çıkmazı! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Lens çıkmazı!

    Lens çıkmazı!

    Teknik direktör Güneş’in veto etmesine rağmen transfer edilen Lens için siyah-beyazlıların Sunderland’a bonservisini alma sözü verdiği iddia edildi

    Beşiktaş'ta Jeremain Lens'le ilgili ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı. Teknik direktör Şenol Güneş, sezon başında Hollandalı yıldızı transferini veto etmiş, ancak siyah-beyazlı yönetim buna rağmen Lens'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Hollandalı oyuncu için sözleşmesine 4 milyon 80 bin euro'luk satın alma bedeli konulmasının nedeninin; Beşiktaş'ın oyuncuyu almak için Sunderland'e 'söz vermesi' olduğu ifade edildi.

    Gelecek sezondan itibaren UEFA ile yapılan FFP sözleşmesi biteceği için siyah-beyazlıların bu şartı sözleşmeye koyarak Sunderland'ı ikna ettiği iddia edildi. Fakat Hollandalı oyuncunun bugüne kadar beklenen performansı sergilememesi nedeniyle satın alma bedelinin belirtilen hesaba yatırılmasının söz konusu olmadığı, Sunderland kulübüne iletildiği ortaya çıktı. Şimdi Beşiktaş ile Sunderland kulübü yetkilileri önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuyu çözüme kavuşturmaya çalışacak.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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