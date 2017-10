Cenk'e Milan kancası

Premier Lig’den C. Palace ve Newcastle, Bundesliga’dan da Wolfsburg’un ilgilendiği başarılı forvetin son talibi ise Serie A ekiplerinden Milan oldu

Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla yabancı kulüplerin radarına girmeyi başaran Cenk Tosun'un talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Gerek Beşiktaş formasıyla Devler Ligi'nde, gerekse A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı gollerle yabancı kulüplerin dikkatini çeken Cenk Tosun'un talipleri bitmek bilmiyor. İngilizler ve Almanlar'ın ardından, şimdi de İtalyan takımları milli forveti takibe aldı.



Daha önce Premier Lig'den Crystal Palace ve Newcastle United'ın, Bundesliga'dan da Wolfsburg'un ilgilendiği başarılı forvetin son talibi ise Serie A'dan Milan oldu. Milan kulübünün scoutları, pazartesi günü oynanan Beşiktaş- Başakşehir maçında Cenk'i izleyip not tuttular. İtalyan kulübünün Ocak ayında Cenk için Beşiktaş yönetimiyle temasa geçmesi bekleniyor. Başkan Fikret Orman, 25 milyon euro'dan aşağıya bir teklife oyuncusunu satmayı düşünmüyor.



AVRUPA'NIN PAŞASI

Tosun Paşa lakaplı Cenk, golleriyle Avrupa'nın kapılarını zorluyor. Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkıp 3 gol ve 1 asist yaparken, Süper Lig'de ise 8 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Süper Lig'de pozisyonları 14.3 oranında gole çevirirken, Devler liginde ise bu rakamı yüzde 43'e kadar çekiyor. Ligde 5.2 ortalamayla topla buluşan Cenk, Avrupa'da ise 5 kez topla buluşuyor. Avrupa'da her 64.7 dakikada bir gol atan Cenk, ligde ise 151.7 dakikaya ancak bir gol sıkıştırabiliyor.



Mini yorum / Cenk ATILGAN: Mumla ararlar!

Önce Demba Ba, sonra Mario Gomez, ardından Vincent Aboubakar'ın ardından 'nöbetçi golcü' oldu Cenk Tosun... Hiçbirinde kırılmadı, darılmadı, sabırla sırasının gelmesini bekledi. Şimdi sırası geldi ve oynuyor. Hem de çatır çatır... Peki Cenk'i şimdi satmak doğru mu? Hadi satıldı diyelim, golleri kim atacak?

35 gol hedefi koyup, 35 şut bile atamayan Alvaro Negredo mu?

Oldu!..