Beşiktaş Alanya'ya geldi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş takımını karşılamak için havalimanında bir grup taraftar da hazır bekledi. Havalimanı çıkışında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde karşıladıkları siyah-beyazlı futbolcuların fotoğrafını çekip özçekim yaptı. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya İlçesi'ne doğru hareket etti.



Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.