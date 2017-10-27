Beşiktaş Alanya'ya geldi
Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, uçakla Antalya'ya geldi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş takımını karşılamak için havalimanında bir grup taraftar da hazır bekledi. Havalimanı çıkışında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde karşıladıkları siyah-beyazlı futbolcuların fotoğrafını çekip özçekim yaptı. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya İlçesi'ne doğru hareket etti.
Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:38
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
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osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
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ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
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Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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