Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kalarak 10 puan kaybetti. Lider Galatasaray ile arasında 8 puan fark oluşan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişine Alanya'da son vermeye çalışacak.
CANER ERKİN CEZALI
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçla cezalandırıldı.
BABEL DÖNÜYOR
Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düşen Ryan Babel, Alanya deplasmanında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından iki maçlık cezası bire indirilen Hollandalı futbolcu, cezasını Medipol Başakşehir maçında çektiği için Alanya'da görev yapabilecek.
İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:56
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Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama
Toplam 22
Yorum
efendi efendi beşiktaşlılar teknik direktörden oyuncuya kadar aynı nakarat...tüm ülke görüyor yaptıklarınızı....bu herkes için geçerli..
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Fener rüya görüyor
Toplam 10
Yorum
italyada bir sporcunun kız çocuğudamı para için t italyada arjantinl bir sporcunun kızıdaha 3 4 gün öncesi gs nin forması ile poz veriyor ve dili dönmesede cimbom diye bağırıyor o çocukta
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 1
Yorum
MEHMET TFF BEŞİKTAŞIN ARKA BAHÇESİ OLUNCA BÖYLE OLUYOR. ÇOK GÖRMEMEK LAZIM. ÇOCUKCAĞIZIN BİRİSİ YANLIŞLIKLA YAPMIŞTIR.
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