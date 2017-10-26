Tosun Paşa takipte
Quaresma’ın 81 maça çıktığı periyotta Cenk Tosun da 75 kez forma giydi
BONSERViSiNi iKiYE KATLADI
SEZON başında Cyrstal Palace takımına gitmesi son anda suya düşen Cenk Tosun, 3 ay önce 13 milyon euro olan fiyatını şimdiden '2 katına' çıkarmış durumda. İngiltere ve İspanya'nın önemli kulüpleri de scout'larını göndererek Cenk'i yakın takibe aldı.
BEŞİKTAŞ'ta 9 haftalık bölümde forvet oyuncuları etkisiz kaldı. Cenk 3 kez fileleri havalandırabilirken, Negredo görev aldığı süreler içinde gol atmayı başaramadı. Mustafa Pektemek de gol atamazken, sadece 2 dakika süre alabildi. Siyahbeyazlı takımda geçen sezonun ilk 9 haftasında ileri uç oyuncuları, 7 gol atmıştı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:04
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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