Tosun Paşa takipte

Quaresma’ın 81 maça çıktığı periyotta Cenk Tosun da 75 kez forma giydi

SİYAH-beyazlıların Portekizli oyuncusunun yükselen performansına yaklaşan isim Cenk Tosun oldu. Quaresma ile aynı süreç baz alındığında Beşiktaş ve Milli Takım ile 75 maça çıkan Cenk Tosun, takımın en çok maça çıkan 2'nci oyuncusu konumunda. Cenk Tosun'un Quaresma ile aynı süreçte çıktığı 75 maçın 41'i Süper Lig, 15'i Avrupa maçlarına, 3'ü Süper Kupa ve Türkiye Kupası'na, 16'sı da Milli Takım maçlarına ait. Aynı dönemde Quaresma ve Cenk'e yaklaşan diğer futbolcuların listesi ise şu şekilde: Oğuzhan 62, Fabricio 57, Tolgay 56, Atiba 55, Tosic 55, Gökhan Gönül 52 maç.



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SEZON başında Cyrstal Palace takımına gitmesi son anda suya düşen Cenk Tosun, 3 ay önce 13 milyon euro olan fiyatını şimdiden '2 katına' çıkarmış durumda. İngiltere ve İspanya'nın önemli kulüpleri de scout'larını göndererek Cenk'i yakın takibe aldı.



BEŞİKTAŞ'ta 9 haftalık bölümde forvet oyuncuları etkisiz kaldı. Cenk 3 kez fileleri havalandırabilirken, Negredo görev aldığı süreler içinde gol atmayı başaramadı. Mustafa Pektemek de gol atamazken, sadece 2 dakika süre alabildi. Siyahbeyazlı takımda geçen sezonun ilk 9 haftasında ileri uç oyuncuları, 7 gol atmıştı.