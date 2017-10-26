Kayıp şampiyon
İŞLERİ ZORLAŞTI
Beşiktaş, son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden de uzak kaldı. Ligde şu ana kadar 15 puan elde edebilen siyah-beyazlılar, 9'uncu hafta sonunda 7. sırada yer aldı. Lider G.Saray'ın 8 puan gerisinde kalan Beşiktaş; Göztepe, Akhisar, Kayseri, Başakşehir ve F.Bahçe'nin de gerisine düştü. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in ilk sezonunda 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 22 puana ulaşırken, 2016- 2017'de 6 galibiyet, 3 beraberlik sonunda 21 puan elde etti. Slaven Bilic iki sezonda da 17 puan toplamıştı.
ORANLAR DÜŞTÜ
Bu sezon sadece 4 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın galibiyet oranı da çok düştü. Şenol Güneş yönetiminde 2015-16'nın ilk 9 haftasında %77,7 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, geçen sezon ise %66,6'lık oran tutturdu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ise %44,4'lük oranda kaldı. Beşiktaş, G.Saray'ın 8 puan gerisinde olduğu ligde üst üste 2 zorlu deplasman maçına çıkacak. Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmına çıkacak siyahbeyazlılar, 11. haftada şu anda 2. sırada bulunan Göztepe'ye konuk olacak.
GERGİN KARTALLAR
Siyah-beyazlılar, futbolcuların ligde üst üste cezalı duruma düşmeleriyle de zorlandı. Beşiktaş, sezonun 9 maçlık bölümünde 6 oyuncusunu cezaları nedeniyle kaybetti. Karabük maçında Dusko Tosic, kırmızı kart görerek cezalı duruma düşerken; F.Bahçe derbisinde Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup'u aynı şekilde yitiren Beşiktaş'ta, G.Birliği mücadelesinde ise Babel, kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte son olarak gördüğü 4 sarı kartın ardından Caner Erkin de cezalı duruma düştü.
Tedavisi belli
Beşiktaş'ın üç büyük problemi var. Birincisi sezon başı hazırlığı iyi yapılmadı. İkinci problem, Şenol hoca ile futbolculara arısındaki köprü yıkıldı. Üçüncüsü ise Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı, takımın önemli oyuncularının sadece oraya motive olmalarına neden oldu. Bu nedenle Kartal; Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp kafasını rahatlatınca, önemli bir sorunu halletmiş olacak. Devre arasında da takımın kondisyon eksikliği giderilecek, Şenol hoca sorunu doğru tespit edip, yanına bir de yardımcı alırsa; Beşiktaş çok çabuk bir şekilde son iki sezondaki şampiyon haline geri gelir
Mini yorum / Turgay Demir
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:43
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Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
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Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
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Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
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