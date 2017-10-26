Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan (PFDK) Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini açıkladı. Ayrıca, Başkan Fikret Orman'ın yarın konuyla ilgili açıklama yapacağı da bildirildi.
Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kuruluna itirazda bulunulacaktır. Ayrıca Başkanımız Fikret Orman'ın yarın konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.
CANER'İN OLMAYACAĞI MAÇLAR
Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına verdi. Caner ayrıca, 4. sarı kart cezası nedeniyle de toplamda 7 maç forma giyemeyecek.
Milli futbolcu ligde Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında da sahada olmayacak.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:43
-
Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
-
Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
-
Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.