Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kuruluna itirazda bulunulacaktır. Ayrıca Başkanımız Fikret Orman'ın yarın konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.



CANER'İN OLMAYACAĞI MAÇLAR

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına verdi. Caner ayrıca, 4. sarı kart cezası nedeniyle de toplamda 7 maç forma giyemeyecek.

Milli futbolcu ligde Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında da sahada olmayacak.