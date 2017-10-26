Caner'e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcısı Asım Ekren, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Erkin hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde savcılığın, Caner Erkin'in ifadesine başvurması bekleniyor. Caner Erkin, twitter hesabından yaptığı paylaşımla hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı özür dilemişti.Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Caner Erkin için adli soruşturma açılmasını eleştirdi. Boz, yaptığı paylaşımda "Küfürü savunduğumdan değil ve elbette küfüre karşıyız ama daha önce sahada küfür eden bir futbolcuya adli soruşturma açılmışlığı var mı?" ifadelerini kullanarak eleştiri yaptı.