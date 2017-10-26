Caner'e soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında, takımının Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
Başka bir örneği var mı?
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Caner Erkin için adli soruşturma açılmasını eleştirdi. Boz, yaptığı paylaşımda "Küfürü savunduğumdan değil ve elbette küfüre karşıyız ama daha önce sahada küfür eden bir futbolcuya adli soruşturma açılmışlığı var mı?" ifadelerini kullanarak eleştiri yaptı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:39
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Caner'e soruşturma
Toplam 17
Yorum
Adam Ya geçin bunları. Fb li volkan Demirel küfür etti gi zaman herşey normal. Ama bjk kesen biri ettiği zaman. Soruşturma.
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Tosic ve Talisca ifade verdi
Toplam 14
Yorum
kartal Beşiktaşın üzerine 4 koldan yüklenen türk milletini onurlandırmak için şampiyonlar liginde ter döküyo takımımız. Adelet sadece Beşiktaşa var
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Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Toplam 31
Yorum
Gslı Hesap kitap hep size yapılıyor..Takım 3-0 önde 2.yarı adamı oyundan alayım demiyor hoca.Sonra bana ırkçılık yaptı diyor yürü git ordan..
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