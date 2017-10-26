Caner Erkin'e büyük ceza! Derbide yok...

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Caner Erkin'e takdiren ve teşdiden 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Kurulun, siyah-beyazlı futbolcuya aynı müsabakada "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası daha uyguladığı kaydedildi.

Caner Erkin'e toplamda 6 resmi müsabakadan men ve 43 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

Süper Lig'de 28 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak Caner Erkin'in 6 maçlık cezası, söz konusu müsabakanın ardından başlayacak.



Caner Erkin, 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Beşiktaş cephesinin Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.

Konuyla TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.