 Beşiktaş'a müjdeli haber! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Beşiktaş'a müjdeli haber!

    Beşiktaş'a müjdeli haber!

    Beşiktaşlı 'in 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün, futbolcu 'in aldığı 2 maçlık cezaya yaptığı itirazı değerlendirerek, yıldız oyuncunun cezasını 1 maça indirdi.

    Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Hollandalı oyuncu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 2 maçlık men cezasına çarptırılmıştı. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı itirazın ardından Tahkim Kurulu, Babel'in 2 maçlık cezasını 1 maç olarak değiştirdi. Ryan Babel, bu hafta siyah-beyazlı ekibin oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecek.

    TFF Tahkim Kurulu'nun kararı şu şekilde:

    Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, futbolcusu Ryan Guno Babel hakkındaki PFDK'nın 19.10.2017 tarih ve E.2017-2018/238 - K.2017-2018/301 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Ryan Guno Babel hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:12
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