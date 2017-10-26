Beşiktaş'a müjdeli haber!
Beşiktaşlı Ryan Babel'in 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün, futbolcu Ryan Babel'in aldığı 2 maçlık cezaya yaptığı itirazı değerlendirerek, yıldız oyuncunun cezasını 1 maça indirdi.
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Hollandalı oyuncu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 2 maçlık men cezasına çarptırılmıştı. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı itirazın ardından Tahkim Kurulu, Babel'in 2 maçlık cezasını 1 maç olarak değiştirdi. Ryan Babel, bu hafta siyah-beyazlı ekibin oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecek.
TFF Tahkim Kurulu'nun kararı şu şekilde:
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, futbolcusu Ryan Guno Babel hakkındaki PFDK'nın 19.10.2017 tarih ve E.2017-2018/238 - K.2017-2018/301 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Ryan Guno Babel hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:12
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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